PKK ŞÜPHELİSİ SURİYELİ, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
NİĞDE'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A., sahte kimlikle yakalandı.
NİĞDE'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A., sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.A.'nın gizlendiği evi saptadı. Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, üzerinden sahte kimlik belgesi çıkan M.A., emniyetteki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edildi.