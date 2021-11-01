PKK'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı - Haberler
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PKK'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt kırsalında hareket eden 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt kırsalında hareket eden 4 Pkk'lı terörist fotokapana yakalandı. Fotokapana yakalanan teröristlerin ise Silahlı İnsansız Hava Araçları ( Siha ) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Siirt kırsalında, saldırı hazırlığı içerisinde olan 4 kişilik PKK'lı grup, hareket halinde iken fotokapanlara yakalandı. Fotokapanlar ile tespit edilen teröristlerin, bölgede görevini sürdürmekte olan SİHA'lar tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede Eren Operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor.

-İHA-

PKK'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı

PKK'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı

PKK'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKKPYDYPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."
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