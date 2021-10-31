PKK'dan kaçan 4 örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 171'e yükseldi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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