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PKK'dan kaçan 4 örgüt üyesi teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PKK'dan kaçan 4 örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 171'e yükseldi.


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