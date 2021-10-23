SAMSUN (İHA) - Pitbulun kopardığı buruna estetik yama

Burnu köpek tarafından parçalanan adama estetik operasyon

SAMSUN - Samsun'da 'pitbull' cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp burnundan parçalar kopan 35 yaşındaki Arif Sehri, estetik ameliyat oldu. 5 buçuk saat süren ameliyat sonucunda Arif Sehri'nin burnunun parçalanan kısmına yine kendi burun ucundan ve sırtından alınan doku ile yama yapıldı.

Azerbaycan uyruklu Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. O sırada bir otomobilden tasmasız pitbull cinsi köpek çıktı. Eşi Fardina Sehri köpekten korkunca, Arif Sehri araya girdi. Pitbullun sahibinin "Korkma bir şey yapmaz" demesi üzerine Arif Sehri, köpeğin sahibine güvenerek rahat hareket etti. O sırada köpek Arif Sehri'ye saldırarak burnundan parçalar koparttı. Olayın ardından Arif Sehri ameliyat olmak için Liv Hospital Samsun'a gitti. Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.

Dokunun iyileşmesinin 1 sene sürebileceğini belirten Doç. Dr. Umut Tuncel, "Hastamız 1 hafta önce burnunda doku kaybı ile bize geldi. Bir köpek saldırısına maruz kalmış. Yaptığımız muayenede burnunun 3'te 1'ini içeren deri ve deri altında doku kaybı teşhis ettik. Aynı zamanda bu bölgedeki kıkırdaklardan birinin üstü açık durumdaydı. Hem hastanın yaşı itibariyle hem de bundan sonra muhtemel bir operasyon ihtimaline karşı, açıkta olan kıkırdağın üzerinin örtülmesi gibi birden fazla değişkeni düşündük ve hastamıza en uygun yöntemi kendisine anlattık. O da kabul edince ameliyatını gerçekleştirdik" dedi.

Operasyon sonrasında hastalarının burnuna burun ucu ve sırtından transfer ettikleri dokunun hızla uyum sağladığını ifade eden Doç. Dr. Tunçel, "Plastik cerrahi açısından baktığımızda birinci amacımız, dokunun bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bir an önce yaranın kapatılması, olası daha ileri bir doku kaybının önlenmesidir. Bu, 1 senelik bir süreç alacak. Yara iyileşmesi devam edecek. 1 sene geçtikten sonra eğer gerekirse görüntüye yönelik ekstra bir işlem daha planlanabilir" diye konuştu.

"Dava açtım"

Olayın hala etkisinde olan Arif Sehri ise "Biz evden çıkarken yanımıza bir araba geldi. Arabanın içinde bir köpek vardı. Benim eşim köpeklerden korkuyor. Köpeği görünce korkup bir anda kaçtı. Ben de köpeğin ona doğru saldıracağını görünce araya girdim. Köpek bana yaklaşırken köpeğin sahibi de yanımıza geldi. 'Korkma bir şey yapmaz' dedi. Ben de ona güvendim. Ancak dediği gibi olmadı. Köpek bana doğru atlayınca ben de yere eğildim. Bir anda burnumu koparttı. Ondan sonra ambulans çağırdık. Polis de geldi. Burnumdan kopan parçaların nerede olduğunu sordular. O zaman köpeğin burnumu ısırarak koparttığını anladım. Ameliyat oldum. Henüz iyileşme sürecim tamamlanmadı. Şu anda hala bandajlarım olduğu için burnum iyi gözükmüyor. Biliyorsunuz, insanın burnunun bir parçası olmazsa kötü gözüküyor. Biz de genciz ve üstelik eşimle yeni evlendik. Şu an kendimi psikolojik açıdan iyi hissetmiyorum. Belki de ömür boyu böyle yaşamak zorunda kalacağım, nasıl olur bilmiyorum. Dava açtım. Şu anda adli sürecin başlamasını bekliyorum ama sağlığım daha önemli. Bu zorlu süreçte ameliyatım ve tedavimle ilgilenen doktorum Umut Tuncel'e ve tüm Liv Hospital Samsun ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Arif Sehri'nin tedavisine hastanede devam ediliyor.