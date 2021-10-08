Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı - Haberler
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Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark ederek teknisyeni uyardı.

ERZİNCAN (İHA) - Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark ederek teknisyeni uyardı. Teknisyen ise pistten kaplumbağayı alarak hızlı bir şekilde güvenli alana götürdü. O anları ise pilot telefonuna kaydetti.

Olay, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi. Ankara'dan Erzincan'a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Pilot kalkışa geçmeden önce uçakta bulunan teknisyenden, pistte bulunan kaplumbağayı alıp güvenli bölgeye götürmesini rica etti. Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu. Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı

Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı

Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı

Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı

Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı
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