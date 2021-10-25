PIKTES 4. YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI

ANKARA (Habermetre) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Ankara'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, PIKTES'in çocuklarımızın kaliteli ve eşit eğitim fırsatlarına kavuşmasını sağlayan önemli bir proje olduğunu belirtti.

Proje kapsamında, Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu 26 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edildiğini hatırlatan Şensoy, bu toplantıyla sunulan eğitim kalitesinin artırılması hedefiyle proje paydaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Şensoy, farklı görüş ve önerileri dikkate alarak faaliyetlerdeki verimliliği en üst seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını kaydederek şunlar söyledi: "Hedef kitleye ulaşabilmek, tüm çocukları eğitim sistemine dahil etmek ve en iyi uygulamalara erişmek için paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklar; hepimizin çocuğu, hepimizin geleceği, hepimizin sorumluluğudur. Bu çalışmalarda hep birlikte el ele vererek sizlerin desteği, görüş ve önerileri ile daha güzel işler yapacağımıza güvenim tamdır. " diye konuştu.

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