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Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

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Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu Gaziantep'te, teknik takip sonucu durdurulan tırda bulunan küçük piknik tüplerinin içerisine zulalanmış halde 8 kilo eroin ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, teknik takip sonucu durdurulan tırda bulunan küçük Piknik tüplerinin içerisine zulalanmış halde 8 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, 24 Ekim 2021 tarihinde takibe alınan bir tırı Gaziantep otoban girişinde durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet piknik tüpü içerisine gizlenmiş halde 8 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu

Piknik tüplerine gizlenmiş 8 kilo eroin bulundu
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