PhenolAcTwin Seminer ve Açık-Gün Etkinlikleri
AB tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünün koordinatörü olduğu "PhenolAcTwin- Enhancing Research and Innovation Capacity of TUBITAK MRC Food Institute on Dietary Polyphenols and Bioavailability/Bioefficacy" projesi kapsamında 3 Kasım 2021, Çarşamba günü Seminer ve...
AB tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünün koordinatörü olduğu "PhenolAcTwin- Enhancing Research and Innovation Capacity of TUBITAK MRC Food Institute on Dietary Polyphenols and Bioavailability/Bioefficacy" projesi kapsamında 3 Kasım 2021, Çarşamba günü Seminer ve Açık-gün (Open-Day) etkinlikleri çevrim içi olarak düzenlenecektir.
Seminer, "Polifenoller ve sağlık araştırmalarındaki son gelişmeler" başlığı ile İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Davetli konuşmacılar İspanya, CEBAS-CSIC'den Dr. Antonio González-Sarrias; QIB, Birleşik Krallık'tan Dr. Paul Kroon; INRAE, Fransa'dan Dr. Laurent-Emmanuel Monfoulet ve Belçika Ghent Üniversitesi'nden Prof. Dr. ir. John Van Camp'tır.
Açık-Gün etkinliği kapsamında ise PhenolAcTwin Projesi ve TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü'nün tanıtım sunumları yapılacaktır.
PhenolAcTwin Seminer ve Açık-Gün etkinliğinin detayları için tıklayınız. Seminer ve Açık-Gün etkinliğine kaydolmak için PhenolAcTwin proje web sayfasında (https://phenolactwin. eu/en/) verilen kayıt bağlantısını kullanabilirsiniz. Ayrıca, PhenolAcTwin projesi hakkında daha fazla bilgiye web sayfasından ulaşabilirsiniz.