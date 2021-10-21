Pfizer: "Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı yüzde 95.6" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pfizer: "Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı yüzde 95.6"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pfizer:

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğunu açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğunu açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. dozunun etkinlik oranını açıkladı. Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını belirtti. Bourla ayrıca, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu denemelere katılanların yüzde 55.5'inin 16 ila 55 yaş arasında, yüzde 23.3'ünün ise 65 ve üzeri olduğu belirtildi.

Öte yandan, Pfizer'dan daha önce yapılan açıklamada, aşının etkinlik oranının 2. dozdan sonraki 4 ay içinde yüzde 96'dan yüzde 84'e düştüğü ifade edilmişti.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

 Trump'ın sitesini hackleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı

Trump'ın sitesini hackleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı

 FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title