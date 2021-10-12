Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Dr. Dilem Aktaş Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Yeni
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında;Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Etüt Proje Daire Başkanlığında görev yapan Dr. Dilem AKTAŞ öğrencilerimize kamuda çalışan peyzaj mimarlari ile ilgili bilgiler verdi.
TEKİRDAĞ (Habermetre) - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında;
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Etüt Proje Daire Başkanlığında görev yapan Dr. Dilem AKTAŞ öğrencilerimize kamuda çalışan peyzaj mimarlari ile ilgili bilgiler verdi.
Dekanlık olarak katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.
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