Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Dr. Dilem Aktaş Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında;

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Etüt Proje Daire Başkanlığında görev yapan Dr. Dilem AKTAŞ öğrencilerimize kamuda çalışan peyzaj mimarlari ile ilgili bilgiler verdi.

Dekanlık olarak katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

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