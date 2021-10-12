Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Dr. Dilem Aktaş Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Dr. Dilem Aktaş Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Dr. Dilem Aktaş Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Yeni

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında;Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Etüt Proje Daire Başkanlığında görev yapan Dr. Dilem AKTAŞ öğrencilerimize kamuda çalışan peyzaj mimarlari ile ilgili bilgiler verdi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında;

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Etüt Proje Daire Başkanlığında görev yapan Dr. Dilem AKTAŞ öğrencilerimize kamuda çalışan peyzaj mimarlari ile ilgili bilgiler verdi.

Dekanlık olarak katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Planlama Dersi Kapsamında Dr. Dilem Aktaş Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:34:35. #1.17#