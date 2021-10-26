PEYZAJ ÇALIŞMALARI VE ÇİÇEK DİKİMLERİ DEVAM EDİYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında ve şehrin önemli lokasyonları arasında yer alan Doğu Sahil Bandında peyzaj çalışmalarına başlayan Yalova Belediyesi ekipleri, yabani otların temizliği başta olmak üzere, çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Şehrimizin önemli gezi, spor ve bisiklet sürme lokasyonlarından biri olan Doğu Sahil Bandın da çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un talimatları sonrasında yapılan çalışmalar sonrası cazibe merkezi haline gelen bu bölgede çiçek dikimi, yabani otların temizliği ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor. Bununla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na mevsimlik yeni çiçekler dikimini gerçekleştirdik" dediler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri