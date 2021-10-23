İSTANBUL (AA) - Fuardan görüntüler

Fuardaki evcil hayvanlar

Katılımcılar

Hayvan güzellik yarışması

İSTANBUL - Petzoo Eurasia 2021 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde evcil hayvan sahaiplerini ve hayvan sevenleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ekim tarihinde kapılarını açan fuar, 24 Ekim pazar günü yapılacak evcil hayvan defileleri ve ırk yarışmaları gibi etkinliklerle son bulacak.