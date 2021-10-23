Petzoo Eurasia 2021 - Haberler
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Petzoo Eurasia 2021

AA / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Fuardan görüntüler Fuardaki evcil hayvanlar Katılımcılar Hayvan güzellik yarışması İSTANBUL - Petzoo Eurasia 2021 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde evcil hayvan sahaiplerini ve hayvan sevenleri ağırlamaya devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Fuardan görüntüler

Fuardaki evcil hayvanlar

Katılımcılar

Hayvan güzellik yarışması

İSTANBUL - Petzoo Eurasia 2021 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde evcil hayvan sahaiplerini ve hayvan sevenleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ekim tarihinde kapılarını açan fuar, 24 Ekim pazar günü yapılacak evcil hayvan defileleri ve ırk yarışmaları gibi etkinliklerle son bulacak.

Petzoo Eurasia 2021

Petzoo Eurasia 2021

Petzoo Eurasia 2021

Petzoo Eurasia 2021
AA / Yunus Emre Günaydın - Son Dakika Haberleri
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