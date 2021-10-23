Petzoo Eurasia 2021
AA / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel
Fuardan görüntüler Fuardaki evcil hayvanlar Katılımcılar Hayvan güzellik yarışması İSTANBUL - Petzoo Eurasia 2021 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde evcil hayvan sahaiplerini ve hayvan sevenleri ağırlamaya devam ediyor.
İSTANBUL (AA) - Fuardan görüntüler
Fuardaki evcil hayvanlar
Katılımcılar
Hayvan güzellik yarışması
İSTANBUL - Petzoo Eurasia 2021 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde evcil hayvan sahaiplerini ve hayvan sevenleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ekim tarihinde kapılarını açan fuar, 24 Ekim pazar günü yapılacak evcil hayvan defileleri ve ırk yarışmaları gibi etkinliklerle son bulacak.