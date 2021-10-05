Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki petshoptan papağan cinsi kuş çaldıkları belirlenen 2 şüpheli Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir petshopta meydana gelen papağan hırsızlığı olayının faillerinin tespiti ve çalınan papağanın bulunması için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada hırsızlık şüphelilerinin yabancı uyruklu Z.A. ve A.E. olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı Reyhanlı ilçesinde gözaltına aldı. Çalınan papağan ise sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY