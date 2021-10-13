Petrol borularını çalmaya çalışan şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petrol borularını çalmaya çalışan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Petrol borularını çalmaya çalışan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol borusu çalmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol borusu çalmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyünde bulunan petrol boru hattı istasyonunda hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaşan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmalar kapsamında petrol borusunu çalmaya çalışan M.İ., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Ali Babacan Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş
Magazin Edis Amelia Hamlin Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Petrol borularını çalmaya çalışan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:01:21. #1.17#