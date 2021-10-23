Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 bini geçti - Haberler
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Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 bini geçti

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 bini geçti

BUENOS Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200 bin 3'e yükseldi.

Ülkede 539 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 172 bin 319'a yükseldi.

Yaklaşık 33 milyon nüfuslu Peru'da 33,1 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı ve 14,6 milyon kişinin aşılama süreci tamamlandı.

Peru, Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği ülke olarak öne çıkıyor.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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