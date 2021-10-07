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Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamının istifa ettiği duyuruldu.

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamının istifa ettiği duyuruldu.

Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo, Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini belirtti.

Başbakanın istifasının kabul edildiğini dile getiren Castillo, "Yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini sizlere bildirmek istiyorum." dedi.

Bellido, istifa mektubunda, "Kurumla ilgili tüm görevleri yerine getirdikten sonra, talep ettiğiniz üzere Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifamı yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeni kabinenin bu gece yerel saatte 20.00'de yemin etmesi bekleniyor.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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