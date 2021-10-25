Personel Daire Başkanlığı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav SonuçlarıBaşlama Tarihi : 25. 10. 2021 - Bitiş Tarihi : 07. 11. 2021Üniversitemizce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Şube Müdürü içinVeteriner Hekim, Mühendis (Gıda), Antrenör, Tekniker (İSG), Tekniker ( Tarım ) içinNOT: 1- Adaylar yazılı sınav sonuçlarına 25/10/2021- 01/11/2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlüğüne itiraz edebilirler. 2- Sözlü sınav tarihi Üniversitemiz web sitesinde duyurulacaktır. DUYURULAR

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