Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, Pendik Limanı'nda riskli görülerek aranan bir tırın dorse kapıları içerisine gizlenmiş 85,5 kilo eroin ele geçirildi.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, Pendik Limanı'nda riskli görülerek aranan bir tırın dorse kapıları içerisine gizlenmiş 85,5 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Pendik Limanı'na gelen tırlar uyuşturucu kaçakçılığı yapılabileceği dikkate alınarak risk analizine tabi tutuldu. İncelemede, İran'dan İtalya'ya giden mermer yüklü yabancı plakalı bir tır riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Hangara alınan tırda, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla ince arama yapıldı. Köpeğin, tepki verdiği tırın dorse kapıları sökülerek bloklara ayrıldı. Ekipler, bloklara gizlenmiş içerisinde toz bulunan 245 paket ele geçirirken, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizde tozun eroin olduğu belirlendi.

Operasyonda, tırın sağ dorse kapısına gizlenmiş 120 pakette 41 kilo, sol dorse kapısına gizlenmiş 125 pakette 44,5 kilo olmak üzere toplam 85,5 kilo eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü göz altına alınırken uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.

Bu arada, ekiplerce ele geçirilen 85,5 kilo uyuşturucu madde Pendik Limanı'nda basın mensuplarına gösterildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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