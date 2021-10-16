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Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Pendik'te bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Pendik Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden 34 PL 0074 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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