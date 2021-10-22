Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tem Otoyolu Kurtköy mevkisinde seyreden Abdulkadir T. idaresindeki 34 FUG 52 plakalı otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile arkadan çarptı. İki araç, kazanın ardından emniyet şeridinde durabildi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan Abdulkadir T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri