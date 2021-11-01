Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Kamera: Murat KORKMAZ / PENDİK'te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - Kamera: Murat KORKMAZ/ PENDİK'te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Dumlupınar Mahellesi Gözdağı Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Özaki silahla başından vuruldu. Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda silahlı saldırganı yakaladı.


Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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