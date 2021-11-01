Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti. Taraflardan biri tartışma esnasında silahını çıkararak, tartıştığı kişiyi başından vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı ve saldırganın polis tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddiaya göre yolda seyir halinde olan U.Ö. ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflardan biri silahını çıkararak U.Ö'yü başından vurdu. Silahlı saldırgan ardından aracına atlayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurularak yaralanan Özaki hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda silahlı saldırganı yakaladı.

Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı anlar ile saldırganın polis tarafından yakalandığı kameraya anbean yansıdı.

Olaya tanık olan vatandaş, "Yarım saat önce trafikte iki şahıs tartışmış. Silahlı yaralanma olmuş. Emniyet ambulans hepsi geldi. Şahsın sağlık durumu için yoğun bakımda olduğu söylendi" dedi. - İSTANBUL