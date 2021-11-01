Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Pendik'te iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti. Taraflardan biri tartışma esnasında silahını çıkararak, tartıştığı kişiyi başından vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı ve saldırganın polis tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddiaya göre yolda seyir halinde olan U.Ö. ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflardan biri silahını çıkararak U.Ö'yü başından vurdu. Silahlı saldırgan ardından aracına atlayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurularak yaralanan Özaki hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda silahlı saldırganı yakaladı.

Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı anlar ile saldırganın polis tarafından yakalandığı kameraya anbean yansıdı.

Olaya tanık olan vatandaş, "Yarım saat önce trafikte iki şahıs tartışmış. Silahlı yaralanma olmuş. Emniyet ambulans hepsi geldi. Şahsın sağlık durumu için yoğun bakımda olduğu söylendi" dedi. - İSTANBUL

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

Pendik'te yol verme kavgasında silahlar konuştu: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor

Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor

 Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi verilen narkotik polisi, 24 kilo eroinle yakalandı

 Önce çaldı, sonra şikayetçi oldu

Önce çaldı, sonra şikayetçi oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title