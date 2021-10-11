Son dakika: Pendik'te yangın paniği

PENDİK'te 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan bir sağlık görevlisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Kavakpınar Mahallesi Asa Sokak içerisindeki 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede saat 13.00 sıralarında çıktı. Dairenin mutfağında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında dairede bulunan kişilerin evde olmadığı belirtilirken, bir üst katta gece görevinden geldiği için uyuyan sağlık görevlisi ise olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık görevlisi itfaiye merdiveni ile balkondan alınarak aşağı indirildi ve sağlık görevlilerine teslim edildi.