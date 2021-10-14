Pendik'te kontrollü yıkım sırasında otoparka düşen moloz panik yarattı

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yan taraftaki apartmanın otoparkına düşen moloz heyecana yol açtı.

Esenler Mahallesi Sivas Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı apartmanın yıkımı sırasında bir parça moloz, yan apartmanın otopark olarak kullanılan alanına düştü.

Ekipler yıkıma arar verirken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri olay yerini şeritle kapattı. İtfaiye görevlileri de enkazın altında kalan olup olmadığını araştırdı. Ekiplerin incelemesi sonucunda molozun altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Olayın ardından apartmanın yıkımına devam edildi.