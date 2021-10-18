Son dakika... Pendik'te arazi saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

PENDİK'te 100 metrekarelik bir arazi için bir yıl önce başlayan Kavga, 8 çocuk babası bir kişinin ölümü, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, geriye saldırıda ölen baba Yusuf Bürce'nin oynarken görüntüsü kaldı.

ARAZİ KAVGASINDA KANLI SALDIRI

Göçbeyli Mahallesi'nde Cumartesi günü yaşanan olay, 100 metrekarelik arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana geldi. Bir yıl önce de yaşanan ve yine 1 kişinin öldüğü tartışma, öğle saatlerinde 3 kişinin Yusuf Bürce'nin evine gelmesi ile yeniden alevlendi.

EŞİNİ KAYBEDEN 8 ÇOCUK ANNESİ KONUŞTU

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA