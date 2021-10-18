Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı Pendik'te 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran 3 şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açtı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran 3 şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Göçbeyli mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, önceden arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evinin önüne öğle saatlerinde geldi. Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında aralarında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden gelen şüpheliler evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. 5 kişilik ailedeki anne baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti. Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.ve Kardelen B.ise yaralandı.

2 şüpheli gözaltında, 1'i firari

Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

"Bize pompalı tüfekle saldırdılar"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf B.'nin kızı, "Gece babam eve gelmişti. Beraber gezmeye gitmiştik. Şüpheliler çete olarak kapımızın önüne geldiler. Kapımızın önünde bize pompalı tüfekle saldırdılar. Kolumdan yaralandım" dedi.

Öte yandan, korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aile evin bahçesinde bulunduğu sırada gelen bir otomobil içerisindeki şahılar aileye ateş açıyor. Kurşunların hedefi olan kişiler yaralanarak yere düşüyor. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçıyor.

Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
7 metrekarelik arazi için pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı

7 metrekarelik arazi için pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı

 Düğünü kana buladılar! Husumetli akrabaların kavgasında 1 kişi öldü, damat dahil 5 kişi yaralandı

Düğünü kana buladılar! Husumetli akrabaların kavgasında 1 kişi öldü, damat dahil 5 kişi yaralandı
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Haber: Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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