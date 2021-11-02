Pendik'te 1 kişinin ağır yaralandığı yol verme tartışması; şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Olay 30 Ekim akşamı 21.00'de Pendik Velibaba Mahallesi Gözdağı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Umut Özaki (31) ile başka bir otomobilin sürücüsü Ercan E. (36) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ercan E. ruhsatsız silah ile Özaki'yi başından vurdu. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ercan E., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Özaki'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken şüpheli Ercan E. evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

"SIRTINA VURDUĞUM SIRADA ATEŞ ALDI"

TUTUKLANDI

Hakimlik de savunmasının ardından şüpheli Ercan E.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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