Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel
Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

PENDİK Sahil yolunda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK Sahil yolunda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  park halindeki kamyonete çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Pendik Sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre;  yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PL 0074 plakalı otomobil, aynı istikamette park halindeki 77 AAD 731 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobil içerisinde bulunan Onur Yıldız, Başar Ünal ve adı henüz öğrenilemeyen iki kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle sahil yolu Tuzla istikametinde uzun bir süre trafiğe kapandı. Diğer istikamette ise kazayı seyretmeye çalışan meraklı sürücüler yoğunluk oluşturdu. Kazazedelerin yakınları olay yerinde polis ekiplerine ve çevredekilere zorluk çıkartmaya çalıştı. Polis ekipleri başka bir kazanın oluşmasını önlemek için yola dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araçlar kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri
İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

 MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

 MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İbrahim Aydemir Meral Akşener
Magazin Tolga Akış Deniz Akkaya
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Murat Kurum Fatma Şahin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pendik Sahil yolunda otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 23:36:13. #1.12#