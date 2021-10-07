Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Haberler
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Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Mustafa ESEN / İRAN'dan İtalya'ya giden mermer yüklü TIR'ın dorse kapağında baharatlanarak gizlenen 85.5 kilo eroin, Pendik Limanı'nda dedektör köpekler tarafından bulunarak ele geçirildi.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Mustafa ESEN/ İRAN'dan İtalya'ya giden mermer yüklü TIR'ın dorse kapağında baharatlanarak gizlenen 85.5 kilo eroin, Pendik Limanı'nda dedektör köpekler tarafından bulunarak ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, İstanbul'da 5 milyon lira değerinde 85.5 kilo eroin ele geçirdi.  Pendik'te limana giriş yapan bir TIR, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucunda riskli görülen TIR, X-ray taramasından geçirildi. Yapılan tarama sırasında TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerinde dedektör köpekler devreye sokularak TIR'da arama yapıldı. Aramalar sırasında dedektör köpeklerin bulamaması için dorse kapaklarına baharat dökülerek gizlenen 85.5 kilo eroin ele geçirildi. Olayın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülecek.


Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pendik Limanı'nda TIR'ın dorsesine baharatla gizlenen 85.5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Haberler
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