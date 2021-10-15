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Pencereden düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pencereden düşen çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda bir evin 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen çocuk yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda bir evin 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen çocuk yaralandı.

Olay, Huzur Mahallesi Lale Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. 3. katta ikamet ailenin kızı 7 yaşındaki Senem Ö., pencereye çıkarak oynarken dengesini kaybetti. Yaklaşık 7 metreden boşluğa düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğun imdadına ailesi yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem, tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Pencereden düşen çocuk yaralandı

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