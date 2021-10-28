Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patladı: 1 asker şehit - Haberler
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Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patladı: 1 asker şehit

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde EYP patladı: 1 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


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