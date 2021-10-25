Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde EYP patladı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, Twitterdan yayımladığı mesajında "Silah arkadaşımız 25 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini belirtti.