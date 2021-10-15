Pençe Operasyonları'nda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB: "Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 Pkk'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi