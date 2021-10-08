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Pelitözünde parke taşı ve asfalt yama çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Pelitözünde parke taşı ve asfalt yama çalışmaları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Mahallesi'nde kilit parke taşı çalışması ile asfalt yama çalışmaları başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Mahallesi'nde kilit parke taşı çalışması ile asfalt yama çalışmaları başladı.

Kurumların doğalgaz, enerji ve iletişim hattı çalışmaları sonrasında başlayan parke ve asfalt yama çalışmaları kapsamında mahallenin bütün cadde ve sokakları parke taşı ve asfalt yama çalışmaları ile yenilenecek. Kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği faaliyetler ile mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanan Bilecik Belediyesi çalışmalar kapsamında kötü görüntü ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda yol genişletme ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın ve mahalle sakinleri başlayan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Mahalle'nin doğal gaza kavuşmasından dolayı da büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden mahalle sakinleri, yolların genişletilerek ulaşımın kolaylaştırılması talebini de dile getirdi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların kış mevsimine girilmeden tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - BİLECİK

Pelitözünde parke taşı ve asfalt yama çalışmaları başladı

Pelitözünde parke taşı ve asfalt yama çalışmaları başladı

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