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Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde pelikanların ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel bir şölen oluşturdu.

HATAY (İHA) - Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde pelikanların ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel bir şölen oluşturdu.

pelikanların ve turnalar, göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Samandağ ilçesi Milleyha sulak alanının semaları kuşların dansına sahne oldu. Gökyüzünde toplanan yüzlerce pelikan ve turnayı görenler merakla izledi.

Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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