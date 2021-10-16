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Pekin'deki Saray Müzesi'nde, yabancı diplomatların çektiği fotoğraflar sergileniyor

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Pekin'deki Saray Müzesi'nde, yabancı diplomatların çektiği fotoğraflar sergileniyor

Çin'in başkenti Pekin'de, eski imparatorluk sarayının bulunduğu "Yasak Şehir" olarak da anılan Saray Müzesi, ülkede görevli yabancı diplomatların çektiği fotoğraflardan oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de, eski imparatorluk sarayının bulunduğu "Yasak Şehir" olarak da anılan Saray Müzesi, ülkede görevli yabancı diplomatların çektiği fotoğraflardan oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

"Işıkla Karşılaştığımızda: Diplomatların Gözünden Saray Müzesi" başlığını taşıyan sergide 19 ülke ve 2 uluslararası örgütten 29 diplomatın, tarihi yerleşkede çektikleri 109 fotoğraf yer alıyor.

Fotoğraflar, diplomatların Çin medeniyetinin başlıca sembollerinden biri olan, 1420-1911 yıllarında İmparatorluk Sarayı olarak kullanılan tarihi yerleşke içindeki çevreye ve mimari detaylara ilişkin izlenimlerini yansıtıyor.

Sergide, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Şerif Alp Atakcan'ın çektiği 9 fotoğraf da bulunuyor. Ayrıca sergi için hazırlanan katalogda da Atakcan'ın 14 fotoğrafı yer alıyor.

Saray Müzesi içindeki "Uzun Mutluluk Sarayı" (Yanşi Gong) bölümünde ziyaretçilerle buluşan sergi, 22 Şubat 2022'ye kadar açık kalacak.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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