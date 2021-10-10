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Pekin'de, ülkenin çeşitli alanlardaki hedefleri peyzaj ile anlatıldı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Pekin'de, ülkenin çeşitli alanlardaki hedefleri peyzaj ile anlatıldı

Çin'in başkenti Pekin'de, Tienanmen Meydanı yakınındaki Wangfujing semtinde bir kavşağın dört köşesini süsleyen tematik içerikli peyzaj düzenlemeleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çin'in başkenti Pekin'de, Tienanmen Meydanı yakınındaki Wangfujing semtinde bir kavşağın dört köşesini süsleyen tematik içerikli peyzaj düzenlemeleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çin'in yakın geçmişindeki siyasi propaganda amaçlı duvar resimlerini ve dekorasyonları hatırlatan peyzaj düzenlemelerinde; ülkenin uzay, eğitim, teknoloji ve ekoloji alanlarındaki modern hedeflerini yansıtan temaların seçilmesi dikkat çekti.

Çin'in uzay programına atıflar içeren peyzaj düzenlemesinde, Dünya yörüngesini ve uzay boşluğunu temsil eden sarmal üzerinde uzay yürüyüşü yapan taykonotlar ile Mars keşif aracı gezginci robot Curong'u temsil eden figürlere yer verildi.

Diğer köşede, bilimin ve eğitimin önemini vurgulayan bir peyzaj düzenlemesi yer aldı. Bir genç erkek ve kadının başlarının üzerindeki meşalenin yer aldığı tasvire, bilimsel disiplin ve yöntemlere ait sembollerin işlendiği ağaç şeklinde bir düzenleme eşlik etti.

Karşısında, Çin'in son dönemde teknoloji alanındaki atılımlarını tasvir eden bir düzenleme yer aldı. Yapay zeka, 5G hücre teknolojisi, insansız hava araçları ve yüksek hızlı trenler, çiçek ve bitki demetleriyle yaratılan figürlerle temsil edildi.

İnsan ve doğanın uyumunu ve ekolojik dengeyi vurgulayan peyzaj düzenlemesi de kavşağın bir köşesinde yer aldı. Dünya, Güneş, insanlar ve doğa unsurlarının tasvir edildiği peyzaj, tüm bunları çevreleyen porte üzerindeki sol anahtarı ve nota ile müzikteki ahengi çağrıştıran bir temayla ilişkilendirildi.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pekin'de, ülkenin çeşitli alanlardaki hedefleri peyzaj ile anlatıldı - Haberler
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