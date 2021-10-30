Pedallar depremde yaşamını yitirenler için çevrildi

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Umut Perinçek'e ithafen 'Umut'a Sürüyoruz' bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte depremde yaşamını yitiren 117 kişinin anısına 117 bisikletli pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından çocuklar gökyüzüne balon bıraktı.

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen 117 kişinin yaşamını yitirdiği, binden fazla kişinin de yaralandığı depremin yıl dönümü nedeniyle kent genelinde pek çok anma etkinliği düzenlendi. Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra sağ kurtarılan ve umudun simgesi haline gelen Elif Perinçek'in (3) aynı felakette yaşamını yitiren ağabeyi Umut Perinçek (7) ve hayatını kaybeden diğer canlar için bisiklet turu gerçekleştirildi. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Bayraklı ilçesindeki etkinlikte 117 bisikletli, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan yıkılan Doğanlar Apartmanı'na doğru pedal çevirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Umut'a Sürüyoruz' sloganıyla düzenlenen anma etkinliğinde bisikletliler 'Çünkü Umut Herkese Lazım' yazılı tişörtleri giyerek bisiklet sürdü. Bisikletlilerin güvenliği için ambulans ve polis ekipleri bölgede hazır bekletildi.

Tura katılan Aysun Gezici de, "Bir yıl oldu. Halen çok üzgünüz, hala unutamadık. Kentimizin depreme karşı daha büyük önlemler almasını arzu ediyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak istiyoruz. Bugün yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldik. Annenin duygularını çok iyi anladım. Benim de bir kızım var. Allah sabır versin" diye konuştu.