Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Başlıyor...

Üniversitemizde 2021-2022 öğretim yılı güz döneminde "Pedagojik Formasyon Eğitimi" yapılacak...

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Biriminden alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde, bu dönemde 19 alanda azami 516 öğrenci için kontenjan açıldı.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına sadece mezun olmuş öğrenciler (örgün, açık ve uzaktan öğretim lisans mezunları) başvurabilecekler.

Başvurular 18-19 Ekim 2021 (saat: 17: 59'a kadar) tarihleri arasında yapılacak...

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