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PCR testi sahteciliği iddiası

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Esenler'de negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen özel bir laboratuvarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen özel bir laboratuvarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri, özellikle yabancı turistlere, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesiyle negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen Nene Hatun Mahallesi 106. Sokak'taki özel laboratuvara geldi.

Ekipler, laboratuvardaki incelemenin ardından binadan ayrıldı.

PCR testi sahteciliği iddiası

PCR testi sahteciliği iddiası

PCR testi sahteciliği iddiası
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

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