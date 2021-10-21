Ağız ve burundan alınan örnekler sayesinde yapılan Pcr testinde yeni bir yöntem bulundu.Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin kolay numune verebilmesi amaçlanmakta. Peki, bu test nasıl yapılacak? PCR testi değişti mi? Gargara ile PCR testi yapılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

PCR TESTİ DEĞİŞTİ Mİ?

Ağız gargarasıyla yapılan virüs testi değişti. Koronavirüsü tespit eden PCR testlerinde yeni bir yöntem bulundu. Türk bilim insanları ağızda çalkalanan numune ile örnek alıp PCR testi yapabilecek. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin kolay numune verebilmesi amaçlanmakta. Yeni bulunan bu yöntem henüz hastanelerde uygulanıyor mu bilinmemekte.

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