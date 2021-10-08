Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki birleşimde 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, 2022-2023-2024 yılı bütçe görüşmeleri, belediye tarifelerinin görüşülmesi, OEDAŞ İl Müdürlüğü yazısı, yıkılacak derecedeki tehlikeli yapıların tespiti, Pazaryeri Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Sermaye aktarımı, revizyon imar planı konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

2019 yılından bu yana zam yapılmayan belediye tarifelerine yüzde 10 zam kararı alındı. Toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay izleyici olarak katıldı.

Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:25:50. #1.11#