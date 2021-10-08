Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Pazaryeri Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki birleşimde 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, 2022-2023-2024 yılı bütçe görüşmeleri, belediye tarifelerinin görüşülmesi, OEDAŞ İl Müdürlüğü yazısı, yıkılacak derecedeki tehlikeli yapıların tespiti, Pazaryeri Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Sermaye aktarımı, revizyon imar planı konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
2019 yılından bu yana zam yapılmayan belediye tarifelerine yüzde 10 zam kararı alındı. Toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay izleyici olarak katıldı.
Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.