Pazarda yediği peynir soluk borusuna takılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Pazarda yediği peynir soluk borusuna takılan kişi hayatını kaybetti

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Pazarda yediği peynir soluk borusuna takılan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde semt pazarında yediği peynir soluk borusuna kaçan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde semt pazarında yediği peynir soluk borusuna kaçan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede kurulan pazar yerine giden Veysel Ayar (69), şarküteri ürünlerinin satıldığı tezgahtaki peynirden tattı. Bir süre sonra soluk borusuna kaçan peynir nedeniyle fenalaşan Acar'a, pazardaki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine gelen ambulansla ilk olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra da Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar'ın, aort damarında yırtılma olduğu belirlendi. Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Veysel Acar'ın cenazesi, Ağaçlı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pazarda yediği peynir soluk borusuna takılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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