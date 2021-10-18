Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Haberler | Güncel

Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

RİZE (İHA) - Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize genelinde etkili oldu. Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu mazgalların tıkanmasıyla kara yollarında ve caddelerde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri su birikintileri oluşan yolda zaman zaman hareket etmekte zorlandı. Yağmur bazı iş yerlerinde ise su baskınlarına neden oldu.

Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Pazar'da şiddetli yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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