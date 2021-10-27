PAÜ ve Özbekistan Devlet Üniversitesi'nden İş Birliğini Arttırmaya Yönelik Toplantı

Özbekistan Respublikası Aliy ve Orta Mahsus Talim Vezirligi, Ali Şir Namidegi Taşkent Devlet Özbek Tili ve Edebiyatı Universiteti, Pamukkale Üniversitesi ve PAÜ Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Ahbarat asrida Turkiy tiller terakkiyati - Xalkara İlmiy Desturi" (İletişim Çağında Türk Dillerinin/ Lehçelerinin Gelişmesi) adlı toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi platformda düzenlenen toplantıya, PAÜ'den; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray, Doç. Dr. Soner Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Solak Sağlam ve Öğr. Gör. İlmira Ragibova; Ali Şir Namidegi Taşkent Devlet Özbek Tili ve Edebiyatı Universiteti Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirajiddinov ile Taşkent Devlet Özbek Tili ve Edebiyatı Universiteti öğretim üyeleri katıldı.

Ali Şir Namidegi Taşkent Devlet Özbek Tili ve Edebiyatı Universiteti Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirajiddinov'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Pamukkale Üniversitesi adına açılış konuşmasını PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç yaptı. Prof. Dr. Kısaç, konuşmasında, Türk dünyası üniversiteleriyle iş birliğinin artıp genişleyerek devam edeceğini, karşılıklı öğrenci değişim programlarının lisansüstünde danışmalık ve ders alma - verme uygulamalarıyla devam etmesi yanında lisans düzeyinde 2+2 uygulamasıyla iki üniversitenin diplomasının da öğrencilerimize verilebileceğini ifade etti.

Toplantı ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında Özbekistan'ın Türk dil ve kültürü alanında önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Nergis Biray, bir süre önce yine yapılan bir bilimsel toplantıya PAÜ olarak dört bildiri ile katıldıklarını hatırlattı. PAÜ'ye olan yakın ilgilerinin kendilerini memnun ettiğini belirten Prof. Dr. Biray, öğretim üyeleri arasında ortak proje ve lisansüstü eğitimde iş birliği konularının toplantıda ele alındığını belirtti. Farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin de bu tür seminerlere katılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Nergis Biray, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç başta olmak üzere destek verenlere teşekkürlerini iletti. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyelerinin de yine bu toplantıya bilimsel çalışmalarıyla önemli katkılar verdiğini sözlerine ekledi.

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