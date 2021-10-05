PAÜ, Sanayi ile İş Birliklerine Bir Yenisini Daha Ekledi

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Üniversite-sanayi iş birliği alanında somut adımlar atan ve protokoller ile resmiyet kazandıran Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak; firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamayı amaçlayan Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ-ÜSİM) aracılığı ile sürdürülecek bu çerçeve protokolü ile önemli kazanımlar hedefleniyor.

Rektörlükte düzenlenen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Fatih Profil A. Ş. adına Ömer Fatih Filiz'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ-ÜSİM Müdürü Prof. Dr. Muhammet Ensar Yeşilyurt ile yetkililer katıldı.

İmza töreninde konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Muhammet Ensar Yeşilyurt, PAÜ-ÜSİM olarak imzalanan bu protokol ile bir yandan katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine bir yandan da öğrencilere staj imkanları ile donanımlı iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Fatih Profil A. Ş adına törende konuşma yapan Ömer Fatih Filiz, firma olarak tasarım ve Ar-Ge alanında çalışmalar yürüttüklerini hatırlatırken, bu konuda sorun ile karşılaştıkları noktalarda PAÜ'nün öğretim üyelerinin deneyim ve bilgilerinden faydalanmayı istediklerini ifade etti. Üretim ile birlikte oraya çıkan hurdaların değerlendirilmesi konusunda, döküm üzerine de öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Filiz, üniversite ile yapacakları iş birliğinden dolayı duyduğu memnuiyeti ifade etti; her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Kutluhan: "Katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi ve aranan eleman yetiştirilmesi adına bu tür protokolleri önemsiyoruz"

Konuşmasında, üniversite-sanayi iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, imzalanan bu protokol ile her iki tarafın önemli kazanımlar elde edeceğini hatırlattı. Üniversitelerin sorumluluklarından birinin de sanayinin rekabet gücü yüksek ürünler ile dünya pazarında yer alması konusunda, bilimi kullanarak destek vermek olduğunu hatırlatan Rektör Kutluhan, staj imkanlarının çeşitlenmesi ile aranan elemanların yetiştirilmesi ve ülkemiz sanayisinin katma değeri yüksek ürünler ile dünyada söz sahibi olması adına bu iş birliklerini önemsediklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, imzalanan bu protokolün tüm taraflar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mühendislik, Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Fatih Profil A. Ş. 'de üretim, Ar-Ge, tasarım ve fizibilite çalışmaları gibi alanlarda, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin staj yapabilmelerine imkan tanıyan bu iş birliği çerçeve protokolü kapsamında lisans, yüksek lisans ya da doktora tezi çalışmalarında da ortak çalışmalar yürütülecek. Fatih Profil A. Ş'nin projelerinde PAÜ öğretim üyelerinin teknik/teknolojik, tasarım ve Ar-Ge konularında danışmanlık hizmeti vermesine olanak sağlayan bu protokol ile Fatih Profil A. Ş. ve PAÜ'nün ilgili bölümleri, ortak ilgi alanlarında TÜBİTAK, KOSGEB ve Teknoloji Bakanlığı projeleri yürütecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri