PAÜ ile Bangladeş Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Dostluk Bağı Kuruldu

İş birliği konularına önem veren bir üniversite olma yolunda somut adımlarını sürdüren PAÜ, gerek Erasmus projeleri gerekse farklı üniversiteler ile yapılan ortak çalışmalar ile bu yöndeki iş birliklerine yenilerini ekliyor. Bu çerçevede Bangladeş Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Newaz Mohammed Bahadur ile PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ı makamında ziyaret eden Bengladeş Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Newaz Mohammed Bahadur ile Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Roknuzzaman Siddiky iki üniversite arasında yapılabilecek eğitim iş birlikleri konularında bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Kısaç şunları kaydetti: "Çağımızın önemli iki konusu olan 'iş birliği' ve 'küreselleşme'yi kendine ilke edinen Pamukkale Üniversitesi, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bengladeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadur ve Doç. Dr. Siddiky ile yaptığımız görüşme iki üniversite arasındaki dostluğu pekiştirmiş ve gelecekte iki üniversite arasında yapılabilecek eğitim iş birlikleri konularında fikir birliğine varılmıştır. Burada yapılan görüşmede ele alınan konuların somutlaştırılması adına her iki kurumun da özverili çalışacağına inancım tamdır. İnanıyorum ki farklı iki ülkenin üniversitesi olarak gerek bilimsel gerekse kültürel birçok kazanım elde edecek. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. "

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