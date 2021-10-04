Pati Dostları Festivali Çiğli'de 4. kez kapılarını açtı

Çiğli Belediyesi tarafından, dördüncüsü düzenlenen Pati Dostları Festivali hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Akvaryum Kafe restoran bahçesinde düzenlenen Pati Dostları Festivalinde, hayvanseverler dördüncü kez bir araya geldi. Gün boyunca konser, spor oyunları, yarışmalar ve çocuklar için yüz boya etkinliklerinin yapıldığı programlar kapsamında, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve ücretsiz mama ile mama kabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve ilçede faaliyet gösteren hayvan hakları dernekleri, festival alanında kurdukları stantlarda hayvanseverlere hayvan haklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sokak canlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması adına satış yapılan stantlara, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öte yandan, festivale katılan tüm hayvanseverlere sokak sakinlerini beslemeleri için ücretsiz mama kabı ile beraber mama dağıtımı yapıldı.

Festival alanına kurulan stantta, Çiğli Belediyesi tarafından kediler için de ücretsiz olarak kedi evi dağıtıldı. Kedi evleri vatandaşlar tarafından öyle çok ilgi gördü ki dakikalar içerisinde tükendi. Bununla beraber Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, sahipsiz bırakılan hayvanların sahiplendirilmesi adına çalışmalarda bulunuldu.

Festivale yoğun ilgi gösteren çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Yüz ve balon boyama etkinliklerinin gerçekleştirildiği programlarda ayrıca Çiğli Belediyesi Spor Kulübü, çim alanda çocuklar ile birlikte çeşitli spor aktiviteleri yaptı. Çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı halat çekme ve çember atma yarışmalarıda düzenledi.

Halkla İlişkiler Müdürlüğünün festival alanına kurduğu stantta HES kodlarıyla birlikte gelen hayvanseverlere, kamu kurumları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde pratik olarak kullanabilecekleri HES kodlu anahtarlık hediye edildi. Öte yandan Akvaryum Kafe Restoran'ın bahçesinin bir tarafı sevimli dostlar için 'Pati Dostları Parkı'na dönüştürüldü. Parkın açılışı da vatandaşların büyük ilgisi ile gerçekleşti. - İZMİR