Hava sıcaklarının azalması ile, kış öncesinde pastırma sıcaklarının yaşanması bekleniyor. Sıkça araştırma yapılan "Pastırma yazı ne demek?", "Pastırma sıcakları ne demek", "2021 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?", "Pastırma sıcakları ne zaman", "Neden pastırma yazı denir?" ve "Pastırma sıcakları kaç gün sürer?" sorularının yanıtları araştırılmakta. Peki, Yaz bittikten sonra havaların bir süre daha sıcak gittiği dönemleri ifade eden pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Peki, Pastırma yazı ne zaman, yılın hangi aylarına denk geliyor? Pastırma yazı ne zaman? Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlar? İşte detaylar haberimizde...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanır. Pastırma sıcakları ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZINDA NELER OLUR?

Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

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