Parkta oynarken bacağından vuruldu

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuk parkta oyun oynadığı sırada havalı tüfek ile bacağından vuruldu.

Olay, Tepecik Mahallesi Ardıç sokak üzerindeki bir parkta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli şahıs evinin yanında bulunan parkta oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Görgü tanıklarının iddiasına göre, çocukları korkutmak amaçlı evinde bulunan havalı tüfek ile havaya ateş ateş etmek isteyen H.Ç.'nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan 15 yaşındaki M.Y.'nin bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın şüphelisi H.Ç.'de polis ekipleri tarafından suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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